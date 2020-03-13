“Vatan deyince şairlerin başında Mehmet Akif de gelir”

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 Mart 1921'de yapılan oturumda Türkiye'nin milli marşı olarak İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 99. Yıldönümü vesilesiyle Bağcılar Belediyesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yazar Aziz Erdoğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Halkın sesi Mehmed Akif” isimli programa edebiyatçılar Ahmet Yapıcı ve Tahsin Yıldırım katıldı.

Programda Yapıcı ve Yıldırım yaptıkları sunumlarla bağımsızlığımızın simgesi, milli birlik ve beraberliğimizin ifadesi İstiklal Marşımızın kabulünü kutlarken eseri kaleme alan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u da andı.

Akif’in sınırları aşan bir şair olduğunu belirten Yapıcı, “İçinde yaşadığımız günler özellikle güneyimizdeki Suriye probleminden dolayı vatanın çok gündeme geldiği bir zaman dilimindeyiz. Son yüzyılda Türk edebiyatında vatan deyince birkaç şairin başında Mehmet Akif de gelir. Akif’in yazılarında ve şiirlerinde hep vatan vardır. Çünkü Akif doğduğu günden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar her gün vatan toprağından bir parçasının koptuğuna şahit olmuştur. Kopan her toprak bir dramı ve trajediyi beraberinde getiriyor” dedi.

Halkın kullandığı dili kullanıyordu

Ersoy’un hayatından örnek olacak anları davetlilerle paylaşan Yıldırım da şunları söyledi: “Akif’i Akif kılan kullandığı halkın diliydi. Halkın dertlerini dile getiriyordu. Halkın içinden bir kişi olarak terennüm ediyordu. Yapmadığını söylemeyen biriydi. Akif’in şiir evrenine baktığınız zaman en çok kullandığı kelimeler olarak ahlak, taassup ve medeniyeti görüyoruz. Akif aynı zamanda ümmet şairiydi.”

Programda İstiklal Marşı’nı yazarken 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve canlarını vatan uğrunda feda eden şehitler rahmetle, gazileri minnet ve şükranla anıldı.