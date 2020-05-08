Lokman Çağırıcı, NALAS'a İkinci Başkan Yardımcısı oldu

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) 2020 Genel Kurul toplantısı bu yıl Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 27-30 Nisan 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısına MBB Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katılım sağladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Listeye Türkiye’den giren tek isim

NALAS 2019 yılı faaliyet raporu, 2020 yılı bütçesi ve çalışma planının kabul edildiği toplantıda yeni görevlendirmeler de yapıldı. Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği’nden Emanuil Manolov’un başkan olduğu yeni yapılanmada Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya önemli bir görev verildi. Yeni yönetime Türkiye’den giren tek isim olan Çağırıcı, Güneydoğu Avrupa’daki 12 ülkeden 14 yerel yönetim birliği ile bunların temsil ettiği yaklaşık 80 milyonluk nüfus ve 9 bin yerel yönetimin oluşturduğu NALAS’ın İkinci Başkan Yardımcısı seçildi.

21 yıllık tecrübemi paylaşacağım

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Çağırıcı, “Barış, huzur ve işbirliği anlamında önemli bir platform olan NALAS’ta ikinci başkan yardımcılığı görevine getirilmekten dolayı onur duydum. 13 yılı başkanlık olmak üzere toplam 21 yıllık belediyecilik tecrübemi ve Bağcılar’ı İstanbul’un cazibe merkezi haline getiren örnek çalışmalarımızı paylaşarak NALAS’ı daha ileriye taşınmasına katkım olacağına inanıyorum” dedi.

NALAS niçin kuruldu?

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ile yakın temas içinde olan NALAS, siyasi olmayan, bağımsız ve çok-kültürlü bir yerel yönetim birlikleri ağıdır. Merkezi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp'te bulunan NALAS, bölgedeki yerel yönetimlerin kapasitelerinin artırılması için katkıda bulunmakta, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı prensiplerine uygun çalışmaktadır. NALAS’ın üyeleri; Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye’den yerel yönetim birlikleridir. 2001 yılında kurulan NALAS, Güneydoğu Avrupa’daki 12 ülkeden 14 yerel yönetim birliği ve bunların temsil ettiği yaklaşık 80 milyonluk nüfus ve 9 bin yerel yönetimi temsil etmektedir. 2008 yılından beri NALAS’ın tam üyesi olan MBB, NALAS bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çalışma gruplarında ve projelerde aktif olarak yer almaktadır

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )