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Hocalı Katliamı Şehitleri Bağcılar’da Anıldı

Azerbaycan’ın Hocalı kentinde 1992 yılında Ermeniler tarafından gerçekleştirilen katliamda öldürülen 613 kişi Bağcılar’da düzenlenen törenle anıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Muavin Konsolosu Ramiz Hacızade’nin de katıldığı anma programında şehitler için dualar edildi.

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26 Şubat 2020 Çarşamba 09:51
Hocalı Katliamı Şehitleri Bağcılar’da Anıldı
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Ermenistan birliklerince, 1992'nin 25 Şubat'ını 26 Şubat'a bağlayan gecesinde Yukarı Karabağ'ın Hocalı kasabasında 613 masumun öldürüldüğü katliamın 28. yıldönümünde Bağcılar’da anma töreni düzenlendi. Azerbaycan Dostluk Parkı’nda bulunan Hocalı Katliamı Anıtı önünde gerçekleşen programda Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Muavin Konsolosu Ramiz Hacızade, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, kamu kurumu temsilcileri, muhtarlar ve ilçe sakinleri bir araya geldi. Katılımcılar, hunharca katledilen 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere, 613 masum Azerbaycan vatandaşı için saygı duruşunda bulundu.

Sivil halka yöneltilen bu acımasız, insanlık dışı saldırganlığın tarihi bir olay değil, günümüzün acı bir gerçeği olduğunun vurgulandığı etkinlikte Kuran-ı Kerim okunduktan sonra hayatını kaybedenler için dua edildi.

Bu acıyı paylaşıyoruz

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yayınladığı mesajda katliamı kınadığını ve ölenleri rahmetle andığını belirterek, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 yıl önce Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları insanlık tarihinin en karanlık sayalarından biri olan bu vahşi saldırıyı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz” dedi.

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