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Dr. Nadir Çomak: Sizi Deli Edecek İşi Yapın

Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde düzenlenen motivasyon seminerinde öğrencilerle bir araya gelen Dr. Nadir Çomak, başarının formülünü anlattı. İnsanın sevdiği şeyi bulması ve onun peşinden koşması gerektiğini belirten Çomak, “İşte bu deli ediyor beni diyecek bir işiniz olsun. Sizi deli edecek işi yapın. İnsan sevdiği işi yapınca yorulmaz aksine mutlu olur” dedi.

Dr. Nadir Çomak: Sizi Deli Edecek İşi Yapın

Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde düzenlenen motivasyon seminerinde öğrencilerle bir araya gelen Dr. Nadir Çomak, başarının formülünü anlattı. İnsanın sevdiği şeyi bulması ve onun peşinden koşması gerektiğini belirten Çomak, “İşte bu deli ediyor beni diyecek bir işiniz olsun. Sizi deli edecek işi yapın. İnsan sevdiği işi yapınca yorulmaz aksine mutlu olur” dedi.

haber 2
haber 2
05 Şubat 2020 Çarşamba 14:02
Dr. Nadir Çomak: Sizi Deli Edecek İşi Yapın
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Öğrencilere motivasyon sempozyumu

Dr. NADİR ÇOMAK: SİZİ DELİ EDECEK İŞİ YAPIN

Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde düzenlenen motivasyon seminerinde öğrencilerle bir araya gelen Dr. Nadir Çomak, başarının formülünü anlattı. İnsanın sevdiği şeyi bulması ve onun peşinden koşması gerektiğini belirten Çomak, “İşte bu deli ediyor beni diyecek bir işiniz olsun. Sizi deli edecek işi yapın. İnsan sevdiği işi yapınca yorulmaz aksine mutlu olur” dedi.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle öğrencilerin içsel motivasyonlarını artırabilecek yöntemler hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenlendi. Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen programa daha çok kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan Dr. Nadir Çomak konuk oldu. Yoğun ilgi gören etkinlikte Çomak, bir yandan şarkılar söyleyerek bir yandan da sorular sorarak öğrencilerin programa interaktif olarak katılımını sağladı.

Motivasyonun önemine dikkat çeken Çomak, “Motivasyon her şeydir. Önemli olan kendinizi harekete geçirebilmek ve güdüleyebilmektir. Bir şeyi düşündüğünüzde harekete geçin ve hemen yapın. Birileri bana güler mi? Bana aptal der mi? diye düşünmeyin. Küçük de olsa o ilk hareketi yapın. Heyecanınızı da kaybetmeyin” dedi.

İnsanları ayırmayın farklılıkları hoş görün

Sokakta rastgele tanıştığı 63 yaşında Kamil Amca’nın insan sevgisi ve hayata olan bağlılığını örnek vererek konuşmasına devam eden Çomak şunları söyledi: “Kendinizi özel hissedin. Bugün her şey iyi olacak, harika olacak diye olumlu düşünün. İnsanları ayırmadan ve farklılıkları hoş görerek, insanlara katkı sağlayın. Yaşamak öyle güzel bir şey. Hayatta neyi sevdiğinizi bilin. İşte bu deli ediyor beni diyecek bir işiniz olsun. Sizi deli edecek işi yapın. İnsan sevdiği işi yapınca yorulmaz aksine mutlu olur. Önemli olan yaptığınız işin size anlamlı gelmesi. Parolamız başarı ve mutluluk. Başarılı ve mutlu olmak için mazeret yok.”

Seminer sonunda öğrenciler, Dr. Nami Çomak’a teşekkür edip çiçek takdim etti.

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