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Başkan Çağırıcı, sosyal medyadan yapılan çağrıya sessiz kalmadı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dünya evine girmeye hazırlanan çiftin sosyal medyadan yaptığı “14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahımızı siz kıyar mısınız?” teklifini geri çevirmedi. Çifte mutluluklar dileyen Çağırıcı, “Genç çiftimiz beni nikah kıymaya davet etti. Onları kırmak nikah kıymaktan zordu onun için nikah kıymayı tercih ettik” dedi.

haber 1
haber 1
14 Şubat 2020 Cuma 16:54
Başkan Çağırıcı, sosyal medyadan yapılan çağrıya sessiz kalmadı
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14 Şubat Sevgililer Günü için nikah tarihi alan İbrahim Kaya, nikahını kıyması için Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya sosyal medya hesabından mesaj attı. Kaya, gönderdiği mesajda “14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahımızı siz kıyar mısınız? Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmazsanız sevinirim” diye yazdı. Çağırıcı, genç çiftin bu anlamlı isteğini geri çevirmedi.

Onları kırmak nikah kıymaktan zordu

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda saat 14.00’te gerçekleşen nikaha katılan Çağırıcı, İbrahim Kaya ve Merve Karga çiftinin nikahını kıydı. Evlilik cüzdanını geline takdim eden Çağırıcı, “Sosyal medya üzerinden bize ulaşan güzel çiftimiz beni nikah kıymada davet etti. Onları kırmak nikah kıymaktan zordu onun için nikah kıymayı tercih ettik. Kendilerine mutluluk diliyorum. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugünün şahsında tüm insanların ömrünün muhabbet ve sevgi ortamında geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Çağırıcı’ya teşekkür eden Kaya ise şunları söyledi: “Eşimle kendi aramızda karar aldık ve özel olması amacıyla 14 Şubat tarihini seçtik. Başvurumuzu yaptıktan sonra ilçe başkanımız Lokman Çağırıcı’nın kıymasını uygun gördük. Sosyal medyadan yazdım. Bana hemen geri dönüş oldu ve olumlu bir cevap verdiler. Bu özel günde nikahımızı kıymasını çok istiyordum. İsteğim gerçek oldu. Bizi kırmayıp gelen başkanımıza teşekkür ediyorum.”

14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek isteyen çiftler nedeniyle Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı Nikah Salonu’nda yoğunluk yaşandı. Bu özel günde mutluluğa imza atmak isteyenlerin sayısı beş katına çıktı. 51 çiftin kayıt yaptırdığı Halk Sarayı’nda gün boyunca 5 dakikada bir nikah kıyıldı.

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