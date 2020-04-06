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Bağcılarlılar “Evde Kal” çağırısına tam riayet ediyor

Bağcılarlılar’dan “Evde Hayat Var” çağırısına tam destek.“Evde Hayat Var, Evinde Kal” çağrısına uyan Bağcılarlılar, zamanlarını evlerinde sevdikleriyle birlikte geçiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2020 Pazartesi 12:12
Bağcılarlılar “Evde Kal” çağırısına tam riayet ediyor
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Vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle Bağcılar Meydanı ve alışveriş mekanlarının bulunduğu Çarşı Caddesi başta olmak üzere ilçenin en yoğun noktaları bomboş kaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler kapsamında alınan önlemlere Bağcılarlılar tam destek veriyor.

Bu kapsamda ilçe sakinleri alışveriş ve benzeri acil durumlar dışında evlerinden çıkmayıp sevdikleriyle zaman geçiriyor. Gerekmedikçe sokağa çıkılmaması nedeniyle ilçenin en işlek caddeleri ve meydanlar sessizliğe büründü. Normal günlerde dolup taşan Bağcılar Çarşı Caddesi, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı ile Kirazlı Meydanı gibi noktalar bomboş kaldı. İlçe genelinde ise araç ve insan yoğunluğunun neredeyse yok denecek kadar az olduğu görüldü.

Güzel bir sınav verdik

‘Evde Kal’ çağrısına uyarak gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hayatı eve sığdıran tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte Bağcılarlılar olarak çok güzel bir sınav verdik. Biraz daha sabredelim ve bu virüs tehlikesini atlatalım. İnşallah en yakın zamanda tekrar eski günlere döneceğiz ve meydanları birlikte dolduracağız” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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