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Bağcılar’da tapu sevinci

Kentsel dönüşüm çerçevesinde 3 yıl önce yıkılarak yeniden inşa edilen eski adıyla Pınarkent yeni adıyla Venara Bağcılar Sitesi sakinleri tapularına kavuştu. Daire sahiplerinin mutluluğunu paylaşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kentsel dönüşüm sonrası yeni yuvalara kavuşmanın mutluluğuyla yüzlerin gülüyor olması bizim hedeflediğimiz en güzel sonuç” dedi.

Bağcılar’da tapu sevinci

Kentsel dönüşüm çerçevesinde 3 yıl önce yıkılarak yeniden inşa edilen eski adıyla Pınarkent yeni adıyla Venara Bağcılar Sitesi sakinleri tapularına kavuştu. Daire sahiplerinin mutluluğunu paylaşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kentsel dönüşüm sonrası yeni yuvalara kavuşmanın mutluluğuyla yüzlerin gülüyor olması bizim hedeflediğimiz en güzel sonuç” dedi.

haber 2
haber 2
18 Aralık 2019 Çarşamba 15:53
Bağcılar’da tapu sevinci

Bağcılar Belediyesi’nin çalışmalarıyla Yenimahalle’de bulunan Pınarkent Sitesi’nde 212 dairelik 7 blok, 2016 yılında kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmıştı. Müteahhit firmanın 3 yıl süren çalışmaları sonucunda 66 bin 277 metrekarelik alanda 422 daire inşa edildi. Eski ismi Pınarkent olan siteye de Venara Bağcılar adı verildi. Yeni evlerine kavuşmak için heyecanlanan daire sahiplerine tapularının verilmesi amacıyla tapu teslim töreni düzenlendi.

Bağcılar kendinden farklı projelerle söz ettiren bir şehir

Venara Bağcılar Sitesi önünde gerçekleşen programda açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar her geçen gün kendinden farklı projelerle söz ettiren bir şehir haline geldi. Bağcılarımızda şehri imar ederken nesli de ihya etmenin ve güzel bir şekilde yetiştirmenin hep gayreti içinde olduk. Şehirler hayatımızın içerisinde geçmişin anılarıyla bizlere yön veren ve geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüz mekanlardır. Kentsel dönüşümde amaç yerinde dönüşüm dedik. İnsanları buradan başka yerlere nakletmenin ötesinde yine çocukluk anılarını yaşadıkları, çocuklarını yetiştirdikleri bu çevrede yılların vermiş olduğu komşuluk kültürünün devamı esas dedik ve burada da onu başarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kentsel dönüşüm sonrası yeni yuvalara kavuşmanın mutluluğuyla yüzlerin gülüyor olması bizim hedeflediğimiz en güzel sonuç. Yeni daireleriniz hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim sizlere ailece çocuklarınızla huzur içinde komşularınızla birlikte güzel bir yaşam sürmeyi nasip etsin” dedi.

Konuşmanın ardından tescili yapılan taşınmazlara ait tapular hak sahiplerine dağıtıldı. Temsili olarak daire sahiplerinden 4 kişi, tapularını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın elinden aldı. Mutlulukları gözlerinden okunan daire sahipleri tapularını sevdiklerine gösterip fotoğraf çekildi. Site sakinleri “Hayalimiz gerçek oldu” diyerek yetkililere teşekkür etti.

Çağırıcı ve beraberindekiler daha sonra örnek daireyi gezdi. Bu anlamlı günde daire sahiplerini sevdikleri de yalnız bırakmadı.

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