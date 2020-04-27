Bağcılar’da Ramazan coşkusu evlere taşındı

Bağcılar Belediyesi’nin “Ramazan Bağcılar’da farklı yaşanır” diyerek 25 yıl önce başlattığı ve her yıl yoğun katılımla gerçekleşen geleneksel Ramazan-ı Şerif etkinliklerine Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ara verildi. Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın manevi havasını aynı şekilde yaşaması için “Ramazan evde farklı yaşanır” diyerek özel bir program hazırladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Çocuklar ve büyükler için programlar yayınlanıyor

Bu kapsamda geçen sene düzenlenen Ramazan etkinliklerine ait görüntüler internet üzerinden ilçe sakinlerine ulaştırılıyor. Her akşam iftardan sonra saat 20.45’te küçükler için Ramazan Çocuk Programı; büyükler için de saat 22.30’da Ramazan Programları “Nostalji” adı altında yayınlanıyor. İsteyen herkes Bağcılar Belediyesi’ne ait www.bagcilar.bel.tr/bagcilardaramazan adresi üzerinden paylaşımlara ulaşabiliyor. Çocuklar gölge oyunları, Karagöz-Hacivat, tiyatro gösterileri ve yarışmaları izleyerek eğlenceli zaman geçiriyorlar. Büyükler ise sağlık, ilahiyat, tarih, edebiyat ve sanat gibi birçok alanda ünlü isimlerin yaptığı sohbetleri izliyor. Sanatçıların seslendirdiği Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan Nat-ı Şerif, şiir ve ilahiler de dinlenebiliyor.

İlçe müftüsü soruları cevaplandırıyor

Öte yandan Bağcılar İlçe Müftülüğü de programlarıyla “Evde Ramazan farklı yaşanır” projesine destek veriyor. Her gün saat 14.00-17.30 saatlerinde Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu online olarak mukabele vermeye başladı. İlçe Müftüsü Celal Büyük ise her gün saat 15.00’te canlı yayında “Ramazan Sohbetleri” düzenliyor. Büyük, Cumartesi ve Pazar günleri de “Siz Sorun İlçe Müftümüz Cevaplasın” adıyla canlı ve interaktif program gerçekleşiyor. Müftü Büyük, kendisine yönlendirilen soruları cevaplandırıyor. Mukabele ve vaazlar yine belediyenin kültür programlarını yayınladığı aynı internet sayfasından izlenebiliyor.

Büyük özlem ve kardeşlik duygusu içerisindeyiz

İçinde bulunduğumuz süreçte Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu yıl Ramazan ayına koronavirüs sebebiyle birbirimizden fiziki olarak uzak ama daha büyük özlem ve kardeşlik duygusu içerisinde giriyoruz. Bu zaruret dolayısıyla ‘Bağcılar’da Ramazan farklı yaşanır’ sloganımızı ‘Evde Ramazan farklı yaşanır’a dönüştürüp rahmet ve bereket ayını evlerimizde ailelerimizle birlikte yaşayacağız İnşallah. İbadetlerimizi, hayırlarımızı ve sohbetlerimizi evde sürdüreceğiz” dedi.

Çağırıcı, bütün hemşehrilerini internet üzerinden verilen kültür ve dini hizmeti izlemeye davet etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)