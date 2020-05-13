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Bağcılar’da parklar bayram yerine döndü

​​​​​​​Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 1.5 ay sonra ilk defa sokağa çıktı. Bağcılar’da çocukların doldurduğu parklar ve nostalji bahçeleri adeta bayram yerine döndü. Arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan miniklerden kimi oyun gruplarında eğlendi kimi de bisiklet sürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:31
Bağcılar’da parklar bayram yerine döndü
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Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altı için 21 Mart tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün 0-14 yaş grubu için 4 saatliğine esnetildi. Saat 11.00’den itibaren aileleri ile ağızlarında maskeyle sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sokağa koştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Tedbirlerin ardından uzun aradan sonra ilk defa dışarı çıkan çocukların en çok tercih ettiği yerler ise parklar ve Bağcılar Belediyesi nostalji bahçeleri oldu. Çocuklar, uzun zamandır göremedikleri arkadaşlarıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Miniklerden kimi oyun gruplarında salıncakta sallanarak, kaydıraktan kayarak eğlenirken kimi de patenleri ve bisikletleriyle keyifli zaman geçirdi. Bazıları kendi aralarında topla oynadı. Dışarı çıkabildikleri için mutlu olduklarını belirten çocuklar, evde sıkıldıklarını ve bugün eğlendiklerini söyledi.

Dışarısı çok güzel

Bağcılar Belediyesi Nostalji Bahçeleri arasında yer alan Kestane Bahçesi de cıvıl cıvıldı. Her yer çocuk sesleriyle doluydu. Üç çocuğuyla yürüyüş yapan Nurcan Bakal, “Çocuklar açısından bu izin çok iyi oldu. Evde atamadıkları enerjilerini burada sağa sola koşturarak atıyorlar. Çok mutlu oldular. Parklar onlarsız çok sessizdi ve tadı yoktu” dedi. Parkları özlediğini söyleyen 8 yaşındaki Nisa ise “Evde canımız sıkılıyordu. Oyun oynuyorduk ama burası gibi değildi. Dışarısı çok güzel” diye konuştu.

3 yaşındaki oğlu Ömer Asaf ile zaman geçiren babası Ayhan Temur ise şunları söyledi: “Oğlumla uzun bir aradan sonra parka geldik. Sürekli ‘Baba dışarı çıkalım’ diyordu. Bugün ‘Hadi gidelim’ deyince çok sevindi. Oyuncak arabalara bindi. Şimdi de salıncakta sallanıyor.”

Hayatın çocuklarla güzel olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Yavrularımız 1.5 aydır sokaklardan parklardan mahrum kalmışlardı. Bugün her yer çocuk sesleriyle renklendi. Umarız bu günler çabuk geçer, park ve bahçelerimiz eskisi gibi gerçek sahipleriyle yani çocuklarımızla dolup taşar. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum” dedi.

Çocuklar, saat 15.00’te izin süresinin bitmesiyle ebeveynleriyle birlikte evlerine döndü.

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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