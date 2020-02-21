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Bağcılar’da çocuk kütüphanesi açılıyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerle bir araya geldiği programda Bağcılar’da yakında çocuk kütüphanesi yapılacağı müjdesini verdi. İstanbul’da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alan Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’nin bir bölümü 0-6 yaş grubu çocukların hizmet alacağı çocuk kütüphanesine dönüştürülecek.

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21 Şubat 2020 Cuma 12:13
Bağcılar’da çocuk kütüphanesi açılıyor
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Alaattin – Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Öğrenci Buluşmaları” ekinliğinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı öğrencilerle bir araya geldi. Sohbet havasında geçen programda Çağırıcı hem gençlere ileriye dönük tavsiyelerde bulundu hem de onların görüş ve düşüncelerini dinledi. Görüşmede çözüm için öğrencilerin istek, sıkıntı ve sorunları da not alındı.

Yakında hizmete açacağız

Söz alan Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü öğretmenlerinden Şenay Arıman, “Bağcılar’da yaşıyorum iki tane çocuğum var. İlçemizde 0-3 ile 3-6 yaş grubuna uygun bebek ve çocuk kütüphaneleri istiyoruz” dedi. Bu yönde bir çalışmaları olduğunu söyleyen Başkan Çağırıcı, “Sizi tebrik ediyorum bunu mutlaka yapacağız. Kültür Merkezimizde bulunan Mehmet Akif Ersoy salonunu çocuk kütüphanesine dönüştürüyoruz. Yakında hizmete açacağız” diye konuştu. Çocuk kütüphanesinin yapılacağı Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi İstanbul’da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alıyor.

Programa Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

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