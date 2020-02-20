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Bağcılar'lı Kadınlar, İdlibliler İçin Hayır Kermesi Düzenledi

İdlib’te yaşanan savaştan dolayı mağdur olan mazlum halk için Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından kermes düzenlendi. Kadınlar, gelirini İdlib’te ihtiyacı olan Müslüman kardeşlerine göndermek amacıyla evde hazırladıkları yiyecekleri sattı.

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20 Şubat 2020 Perşembe 11:32
Bağcılar'lı Kadınlar, İdlibliler İçin Hayır Kermesi Düzenledi
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Bağcılar Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı hafta sonu çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından meydana kermes çadırı kuruldu. Kadınlar evlerinde yapıp getirdikleri yiyecekleri burada üç gün boyunca satışa sundu. Çadırlar içerisinde gerçekleştirilen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kimi ev yemeklerinden kimi de tatlılardan satın alarak insanlık dramının yaşandığı İdlib’teki mazlumlara yardım elini uzattı. Kadınlar, İdlib'te yaşanan sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek adına düzenlenen kermesten elde edilecek gelirlerin İdlibli mazlumlara gönderileceğini söyledi.

Yardımda bulunanlara teşekkür etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da sosyal sorumluluk adına bu etkinliği düzenleyen Kadın Meclisi’ne ve kermese maddi, manevi yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

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