Bağcılar Belediyesi’nin Bosna’da inşa ettiği 3. Türkçe sınıfı hizmete açıldı

Yurt içinde ve yurtdışında eğitime yönelik hizmetleriyle yerel yönetimlere örnek olan Bağcılar Belediyesi, farklı bir projeye daha imza attı. Bu amaçla Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Bosna’daki 3’üncü Türkçe sınıfı Jabhanicka şehrinin JU Osnavna Skola Suljo Cilic İlkokulu’nda açıldı.

Türkçenin seçmeli ders olması bizleri çok heyecanlandırdı

Bosna Hersek’te coşkuyla karşılanan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i anarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bağcılar Belediyesi olarak her daim en zor sınavlardan geçen Bosna Hersekli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bosna her zaman bizim ikinci vatanımız oldu. Her ziyaretimiz sırasında kendimizi evimizde hissettik. Burada bizlere gösterilen kadirşinaslıktan dolayı teşekkür ediyorum. Bosna Hersek’te toplam 7 bin yavrumuzun da Türkçeyi seçmeli ders olarak seçmesi bizleri çok heyecanlandırdı. 2018’de Una Sana Kantonu’na bağlı Buzim Belediyesi Buzim İlköğretim Okulu ile “Vezirler Şehri” olarak bilinen Travnik şehrindeki Travnik Belediyesi O.S. Travnik İlköğretim Okulunda olmak üzere 2 Türkçe sınıfını inşa ederek hizmete sunduk. Bağcılar Belediyesi olarak bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. 3’üncü Türkçe sınıfını da Bosna’nın Jablanicka şehrindeki JU Osnavna Skola Suljo Cilic İlkokulunda açmanın huzurunu yaşıyoruz. 30 kişilik sınıfta akıllı tahta, aydınlatma sistemi, kalorifer düzeneği dahil tüm donanımları bulunuyor. Bosnalı kardeşlerimize hayırlı olsun.” Konuşmaların ardından Türkçe sınıfı protokolün kurdeleyi kesmesiyle hizmete açıldı. Heyet daha sonra tek tek sınıfları dolaşarak yetkililerden bilgi aldı.

Açılış programına Jablanica Belediye Başkanı Salem Dediç, Bosna Hersek Neretva Kantonu Ticaret Turizm ve Çevre Bakanı Aydın Teletoviç, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bosna Hersek Mostar Başkonsolos Muavini Gamze Algün, kardeş okul Bağcılar Hayriye Kayraklı İlkokulu Müdürü Bayram Çetin, Türk Temsil Heyet Başkanlığı Jablanica ve Butmir Türk askeri heyeti üyeleri ile Anadolu Ajansı Bosna Hersek yetkilileri ve davetliler katıldı.