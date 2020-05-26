Bağcılar Belediyesi’nden yaşlılar için bayram programı

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, verilen izinle saat 14.00’te dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile kapalı olan parkların kapıları onlar için açıldı.

Tek kişilik banklarda oturdular

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bağcılar’da sayıları 35 bini aşan yaşlılar, kendileri için çimleri biçilip, temizlenerek kullanıma hazır hale getirilen pakları doldurdu. Kimi eşiyle kimi de yanında refakatçisiyle parklarda yürüyüş yaparken kimi de Bağcılar Belediyesi tarafından özel olarak üretilen tek kişilik sosyal mesafe banklarında oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Kolonya ve şeker ikram edildi

Yaşlıları hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bağcılar Belediyesi de bugün sokağa çıkan 65 yaş üstü ilçe sakinleri için Kestane Bahçesi’nde özel Ramazan Bayramı programı düzenledi. Koca çınarlar, yeşillikler üzerinde kendilerine ayrılan yerlere oturdu. Ardından bütün davetlilere, kolonya, şeker, yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Konuklar, çalan müzik eşliğinde kimi zaman duygulandı kimi zaman da elleriyle çalan şarkılara tempo tuttu.

Lokman Çağırıcı bayramlarını kutladı

Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde birbirleriyle bayramlaştı. Uzun süredir görüşemeyen komşular, dostlar da sohbet ederek hasret giderdiler. Telefonla bağlanarak hemşehrilerinin bayramını kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Rabbim İnşallah kucaklaşarak bayramlaşacağız günlere de bizleri nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı ve bol uzun ömürler diliyorum” dedi.

Uzman psikolog moral verdi

Bağcılar Belediyesi uzman klinik psikologlarından Doğan Semih Toy da yaşlılara yaptığı sunumla moral verdi. Pandemi sürecini hep birlikte atlatacağımızı belirten Toy, “Bu zorlu süreçte sizlerin göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü sizleri tek tek tebrik ediyorum. En büyük sıkıntıları atlattık. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Biraz daha evde kalacağız sonra hep beraber eski günlere döneceğiz. Biz her zaman hizmetinizdeyiz. İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Her şey harika oldu

Bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan yaşlılar, etkinlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Güzel vakit geçirdiğini söyleyen Kadir Sungurtekin, “Program çok güzel oldu. Hem dinlendik hem de eğlendik. İkramlar için belediyemize teşekkür ediyorum” derken babasına refakatçilik eden Gülsüme Kurulay da şunları söyledi: “Bayramda babamın yanında dışarı çıktım. Parka ilk kez geldik. Bize de sürpriz oldu. Çok beğendik. Her şey harika oldu. Yasak bitene kadar buradayız.”

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde saat 14.00'den itibaren sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktıkları gözlendi.