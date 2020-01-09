Bağcılar Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini aldı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden Oluşan Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin yıllık gerçekleşen bağımsız kuruluş denetimlerini geçen Bağcılar Belediyesi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgesini alarak kendini entegre yönetim sistemine de dahil etti.

Bununla birlikte ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve TS 13298/T1 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi çalışmaları da yürütüldü.

Entegre sistemimizi perçinlemiş olduk

Enerjinin daha etkin ve verimli kullanılmasını hedeflediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yönetim sistemi belgelerimizi arttırarak Entegre Yönetim Sistemimizi perçinlemiş olduk. Enerji Yönetim Sistemi ile hizmet binalarımız, tesislerimiz ve parklarımızda enerji verimliliğinin artırılmasını, olağanüstü durumlarda enerji kullanımının kontrol altında tutulmasını ve israf noktalarının tespit edilerek önüne geçilmesini hedefliyoruz" dedi.