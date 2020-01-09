banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
116602
ALTIN
292.854
DOLAR
5.8704
STERLİN
7.6619
EURO
6.5238
İmam Hatip Lisesinin Genç Karileri, ‘Kur’an Ziyafeti İle Gönülleri Fethetti
Son Dakika
İmam Hatip Lisesinin Genç Karileri,...
Avrasya Hastanesinde Yüzünüz Artık Daha Genç Görünecek
Son Dakika
Avrasya Hastanesinde Yüzünüz Artık Daha...
Oturan erkeklerin çocuğu olmayabilir!
Son Dakika
Oturan erkeklerin çocuğu olmayabilir!
İMSİYAD'In 2. Olağan Kongresi Görkemli Oldu
Son Dakika
İMSİYAD'In 2. Olağan Kongresi Görkemli...

Bağcılar Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini aldı

E-belediyecilik konusundaki yerel yönetimlerde öncü girişimci olan Bağcılar Belediyesi, enerji uygulamalarını sistematik olarak optimize etmelerini sağlayan ve daha etkin enerji yönetimini teşvik eden uluslararası bir standart özelliği taşıyan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini aldı.

Bağcılar Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini aldı

E-belediyecilik konusundaki yerel yönetimlerde öncü girişimci olan Bağcılar Belediyesi, enerji uygulamalarını sistematik olarak optimize etmelerini sağlayan ve daha etkin enerji yönetimini teşvik eden uluslararası bir standart özelliği taşıyan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini aldı.

haber 2
haber 2
09 Ocak 2020 Perşembe 15:37
Bağcılar Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini aldı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden Oluşan Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin yıllık gerçekleşen bağımsız kuruluş denetimlerini geçen Bağcılar Belediyesi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgesini alarak kendini entegre yönetim sistemine de dahil etti.

Bununla birlikte ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve TS 13298/T1 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi çalışmaları da yürütüldü.

Entegre sistemimizi perçinlemiş olduk

Enerjinin daha etkin ve verimli kullanılmasını hedeflediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yönetim sistemi belgelerimizi arttırarak Entegre Yönetim Sistemimizi perçinlemiş olduk. Enerji Yönetim Sistemi ile hizmet binalarımız, tesislerimiz ve parklarımızda enerji verimliliğinin artırılmasını, olağanüstü durumlarda enerji kullanımının kontrol altında tutulmasını ve israf noktalarının tespit edilerek önüne geçilmesini hedefliyoruz" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknoloji bağımlığıyla ilgili anne babalar uyarıldı
Teknoloji bağımlığıyla ilgili anne babalar uyarıldı
İmamoğlu : “Kanal İstanbul Projesi, ‘Ben Yaptım , Oldu ’ Projesi O-LA-MAZ !”
İmamoğlu : “Kanal İstanbul Projesi, ‘Ben Yaptım , Oldu ’ Projesi O-LA-MAZ !”
Anne-babalar yağ, süt ve yumurtayla bilim öğreniyorlar
Anne-babalar yağ, süt ve yumurtayla bilim öğreniyorlar
Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu
Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu
Bağcılar Belediyesi’nin Bosna’da inşa ettiği 3. Türkçe sınıfı hizmete açıldı
Bağcılar Belediyesi’nin Bosna’da inşa ettiği 3. Türkçe sınıfı hizmete açıldı

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169