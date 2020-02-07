banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
122048
ALTIN
302.045
DOLAR
5.9832
STERLİN
7.7434
EURO
6.5522
Yüzyılın Zorbalığına Türkiye'den Büyük Bir Tokat Gelmeli..
Son Dakika
Yüzyılın Zorbalığına Türkiye'den Büyük Bir...
İmamoğlu'ndan Kazazedelere "Geçmiş Olsun" Ziyareti
Son Dakika
İmamoğlu'ndan Kazazedelere "Geçmiş Olsun" Ziyareti
İBB Yenikapı'daki Mescitleri Açık ve Temiz Tutuyor
Son Dakika
İBB Yenikapı'daki Mescitleri Açık ve...
Edebiyatçı Yazar Şerif Aydemir : Ben Oldum Diyen Kişi Biter
Son Dakika
Edebiyatçı Yazar Şerif Aydemir :...

Bağcılar Belediyesi ile Kragujevac Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bağcılar Belediyesi ile Sırbistan’ın büyük şehirlerinden Kragujevac Belediyesi, kültür, turizm, kentsel ve tarihi mirası koruma, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan işbirliği protokolü imzaladı.

Bağcılar Belediyesi ile Kragujevac Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bağcılar Belediyesi ile Sırbistan’ın büyük şehirlerinden Kragujevac Belediyesi, kültür, turizm, kentsel ve tarihi mirası koruma, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan işbirliği protokolü imzaladı.

haber 2
haber 2
07 Şubat 2020 Cuma 12:03
Bağcılar Belediyesi ile Kragujevac Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
banner171

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı evlad-ı fatihan diyarı Balkanlarda, şehirler arası işbirliği ve tecrübe paylaşımına önem verdiklerini belirterek Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova ve Sırbistan’da 7 belediye ile işbirliği protokolleri bulunduğunu söyledi.

Bağcılar Belediyesi, Osmanlı’nın 550 yıl hüküm sürdüğü Balkanlarda belediyeler arası ilişkileri geliştirmek adına bir belediye ile daha işbirliği protokolüne imza attı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi heyeti, Sırbistan’ın dördüncü büyük şehri olan Kragujevac Belediyesi’ni ziyaret etti. Kragujevac Belediye Başkanı Radomir Nikolic, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Başkanların samimi geçen görüşmesi sonunda iki belediye arasında kültür, turizm, kentsel ve tarihi mirası koruma, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

“Kragujevac ile işbirliğine önem veriyoruz”

Kazakistan'dan Almanya'ya Arnavutluk’tan Bulgaristan'a kadar çok sayıda ülkede belediyelerle benzer ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Lokman Çağırıcı, “Kragujevac ile işbirliğinin başlangıcına büyük önem veriyoruz. Balkanlar bizim için çok önemli bir bölge ve Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan ve Kosova’da 6 belediye ile işbirliği protokollerimiz bulunuyordu. Sırbistan'ın önemli şehirlerinden Kragujevac ile bu sayı 7 oldu. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Ekonomi alanında da işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz”

Nikolic ise “Tarih sadece bizi değil, aynı zamanda gelecekteki işbirliğinin üzerine inşa edilmesi gereken insanların kültürünü, geleneklerini ve alışkanlıklarını da birbirine bağlıyor. Kragujevac ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mükemmel bir işbirliğine sahip, birçok projede birlikte çalıştık ve gelecekte işbirliğinin her zamankinden daha güçlü olacağına inanıyorum. Kragujevac'ta fabrika açan birkaç Türk yatırımcı var ve bu yüzden ekonomi alanında da işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Görüşmelerin ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk’ten oluşan heyet, kentte tarihi ve turistik yerleri gezdi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Nadir Çomak: Sizi Deli Edecek İşi Yapın
Dr. Nadir Çomak: Sizi Deli Edecek İşi Yapın
Bağcılar Belediyesi Akıllı Şehirler Standı dolup taştı
Bağcılar Belediyesi Akıllı Şehirler Standı dolup taştı
Bağcılar Belediyesi 2019’un en iyi habercilerini ödüllendirdi
Bağcılar Belediyesi 2019’un en iyi habercilerini ödüllendirdi
Emine Sare Aydın Yılmaz: Kız çocuklarınızın eğitim alması için elinizden geleni yapın
Emine Sare Aydın Yılmaz: Kız çocuklarınızın eğitim alması için elinizden geleni yapın
Bağcılar Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini aldı
Bağcılar Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini aldı

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169