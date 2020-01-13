Bağcılar Belediyesi 2019’un en iyi habercilerini ödüllendirdi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi, çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda düzenlenen ankette, üniversite öğrencilerine, 2019 yılında yayınlanmış hayata dair, insanı umutlandıran mutlu eden, hafızalarına yer etmiş haberler ile gazete ve televizyon dünyasından dikkat çeken isimlerden hangilerini başarılı buldukları soruldu.
2 bine yakın öğrencinin katıldığı ankette öne çıkan isimlerin ödüllendirmek amacıyla “Haberin Kahramanları 2019 Ödül Töreni” düzenlendi. Bağcılar Wyndham Otel’de gerçekleşen programda basının duayen isimleri ve mesleğe yeni başlayan gazeteciler bir araya geldi. Öte yandan gecede iş, sanat, spor, siyaset ve medya dünyasının önemli isimleri de ağırlandı.
15 Temmuz’daki tutumunuzu takdir ediyorum
Açılış konuşmasında zorlu şartlarda görev yapan medyanın 15 Temmuz darbe girişimindeki tutumunu takdir eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu akşam burada çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz ama yine bakıyoruz arkadaşların hepsi yine görev başında. Her şeyden önce insana hizmet etmenin yapılan çalışmaların ve olayların objektifle ortaya konulmasının insanın yorgunluğunu üzerinden aldığına inanıyorum. Aynı şekilde canla başla çalışan dostlarımızın hangi şartlara bu işi yaptığını herkes çok iyi biliyor. Özellikle 15 Temmuz’da Türkiye’deki medyanın tutumunu ve demokrasiye sahip çıkışını bir kez daha takdirle karşıladığımı özellikle ifade ediyorum.‘Söz konusu vatansa, bayraksa, ezansa gerisi teferruattır’ meselesini en son 15 Temmuzda en güzel şekilde sergileyenlerin başında medya mensuplarının ve medya kuruluşlarının geldiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Görev başında hayatını kaybeden banın mensubu kardeşlerimi rahmetle anıyorum.
İnşallah bundan sonraki süreçte insanlık için ve insanların daha güzel bir hayat ve ülkelerin daha güzel bir demokrasi sürecine kavuşması adına haber yapacağınıza inanıyorum ” dedi.
Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan ise “Bayram olmasına rağmen bizi çeken arkadaşlara da kolay gelsin. Gazetecilik zor zanaat. Sevmek zoru kolay kılıyor. Mesleğin icrasında karşılaşılan zorluklar var ama her ne olursa olsun bu iş sevgiyle oluyor. Ödül alanları kutluyorum. Daha güzel haberlerde hep beraber olmak dileğiyle saygıyla sevgiyle sizleri selamlıyorum” diye konuştu.
“Yılın Engel Tanımayan Kahramanı” gözyaşlarını tutamadı
Gecenin ilerleyen dakikalarında Yılın En İyi Kalpli Haber Kahramanından Yılın En İyi Kadın TV Haber Sunucusuna; Yılın En İyi TV Çevre Programından Yılın En İyi TV Gündüz Kuşağı Programına kadar 29 branşta öğrencilerin belirlediği gazete ve televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerine de ödül verildi. Ödülleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Ak Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sahiplerine takdim etti.
Sahneye çıkan Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın, Habertürk TV Programcısı öajdhDidem Arslan Yılmaz, ATV Ana Haber Sunucusu Cem Öğretir, Star Gazetesi Yazarı Nuh Albayrak ve diğer ödül alanlar kendilerini seçen üniversite öğrencilerine teşekkür etti. “Yılın En Cesur Haber Kahramanı” ödülüne layık görülen minikler Berat Yalçın ve Alya Revna Çelik, davetlilerden büyük alkış aldı. Engelli kocası ile tüm zorluklara rağmen hayat mücadelesi verdiği için “Yılın Engel Tanımayan Kahramanı” ödülünü alan Beyhan Ular, gözyaşlarını tutamadı. Libya’da haber nöbetinde olan TRT muhabiri Elif Akkuş’un ödülünü ise kardeşi Onur Akkuş aldı. Görev başında olduğu için törene gelemeyen gazetecilerin de gönderdikleri videolu teşekkür mesajı yayınladı.
İşte öğrencilerin anketi ile belirlenen gazete ve televizyon dünyasının isimleri;
Ece Üner - SHOW TV
Yılın En İyi Kadın TV Haber Sunucusu
Cem Öğretir - ATV
Yılın En İyi Erkek TV Haber Sunucusu
Ortak Gelecek/ Ilgaz Gürsoy - NTV
Yılın En İyi TV Çevre Programı
Elif Akkuş - TRT
Yılın En İyi TV Kadın Muhabiri
Emre Kol - TGRT
Yılın En İyi TV Erkek Muhabiri
Didem Arslan Yılmaz- HABERTÜRK
Yılın En İyi TV Tartışma Programı
Nuh Albayrak - STAR GAZETESİ
Yılın En İyi Köşe Yazarı
Bünyamin Aygün - MİLLİYET
Yılın En Başarılı Erkek Gazete Muhabiri
Ayşegül Usta - HÜRRİYET
Yılın En Başarılı Kadın Gazete Muhabiri
Berfu Güven - NTV
Yılın En Başarılı Kadın Ekonomi Programcısı
Sadi Özdemir 24 TV
Yılın En Başarılı Erkek Ekonomi Programcısı
Seda Tabak - SABAH
Yılın En Başarılı Kadın Ekonomi Gazetecisi
Necmettin BATIREL - Türkiye Gazetesi
Yılın En Başarılı Erkek Ekonomi Gazetecisi
Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı
Yılın Kahraman Muhabiri
Setenay Cankat - ASPOR
Yılın En İyi Kadın Spor Programcısı
Ercan Taner - TRT
Yılın En İyi Erkek Spor Programcısı
Beyaz Futbol-BEYAZ TV
Yılın En İyi TV Spor Programı
Tatlı Sert/ Müge Anlı ATV
Yılın En İyi TV Gündüz Kuşağı Programı
ÖZEL ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER
Avni Özgürel
Meslek Onur Ödülü
Buket Aydın - KANAL D
Duyarlılık Özel Ödülü
Gökhan Karakaş - Milliyet
Çevre Özel Ödülü
Nazlı Çelik - Star
Meslekte 20. Yıl Özel Ödülü