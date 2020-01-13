Bağcılar Belediyesi 2019’un en iyi habercilerini ödüllendirdi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi, çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda düzenlenen ankette, üniversite öğrencilerine, 2019 yılında yayınlanmış hayata dair, insanı umutlandıran mutlu eden, hafızalarına yer etmiş haberler ile gazete ve televizyon dünyasından dikkat çeken isimlerden hangilerini başarılı buldukları soruldu.

2 bine yakın öğrencinin katıldığı ankette öne çıkan isimlerin ödüllendirmek amacıyla “Haberin Kahramanları 2019 Ödül Töreni” düzenlendi. Bağcılar Wyndham Otel’de gerçekleşen programda basının duayen isimleri ve mesleğe yeni başlayan gazeteciler bir araya geldi. Öte yandan gecede iş, sanat, spor, siyaset ve medya dünyasının önemli isimleri de ağırlandı.

15 Temmuz’daki tutumunuzu takdir ediyorum

Açılış konuşmasında zorlu şartlarda görev yapan medyanın 15 Temmuz darbe girişimindeki tutumunu takdir eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu akşam burada çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz ama yine bakıyoruz arkadaşların hepsi yine görev başında. Her şeyden önce insana hizmet etmenin yapılan çalışmaların ve olayların objektifle ortaya konulmasının insanın yorgunluğunu üzerinden aldığına inanıyorum. Aynı şekilde canla başla çalışan dostlarımızın hangi şartlara bu işi yaptığını herkes çok iyi biliyor. Özellikle 15 Temmuz’da Türkiye’deki medyanın tutumunu ve demokrasiye sahip çıkışını bir kez daha takdirle karşıladığımı özellikle ifade ediyorum.‘Söz konusu vatansa, bayraksa, ezansa gerisi teferruattır’ meselesini en son 15 Temmuzda en güzel şekilde sergileyenlerin başında medya mensuplarının ve medya kuruluşlarının geldiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Görev başında hayatını kaybeden banın mensubu kardeşlerimi rahmetle anıyorum.

İnşallah bundan sonraki süreçte insanlık için ve insanların daha güzel bir hayat ve ülkelerin daha güzel bir demokrasi sürecine kavuşması adına haber yapacağınıza inanıyorum ” dedi.

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan ise “Bayram olmasına rağmen bizi çeken arkadaşlara da kolay gelsin. Gazetecilik zor zanaat. Sevmek zoru kolay kılıyor. Mesleğin icrasında karşılaşılan zorluklar var ama her ne olursa olsun bu iş sevgiyle oluyor. Ödül alanları kutluyorum. Daha güzel haberlerde hep beraber olmak dileğiyle saygıyla sevgiyle sizleri selamlıyorum” diye konuştu.

“Yılın Engel Tanımayan Kahramanı” gözyaşlarını tutamadı

Gecenin ilerleyen dakikalarında Yılın En İyi Kalpli Haber Kahramanından Yılın En İyi Kadın TV Haber Sunucusuna; Yılın En İyi TV Çevre Programından Yılın En İyi TV Gündüz Kuşağı Programına kadar 29 branşta öğrencilerin belirlediği gazete ve televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerine de ödül verildi. Ödülleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Ak Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sahiplerine takdim etti.

Sahneye çıkan Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın, Habertürk TV Programcısı öajdhDidem Arslan Yılmaz, ATV Ana Haber Sunucusu Cem Öğretir, Star Gazetesi Yazarı Nuh Albayrak ve diğer ödül alanlar kendilerini seçen üniversite öğrencilerine teşekkür etti. “Yılın En Cesur Haber Kahramanı” ödülüne layık görülen minikler Berat Yalçın ve Alya Revna Çelik, davetlilerden büyük alkış aldı. Engelli kocası ile tüm zorluklara rağmen hayat mücadelesi verdiği için “Yılın Engel Tanımayan Kahramanı” ödülünü alan Beyhan Ular, gözyaşlarını tutamadı. Libya’da haber nöbetinde olan TRT muhabiri Elif Akkuş’un ödülünü ise kardeşi Onur Akkuş aldı. Görev başında olduğu için törene gelemeyen gazetecilerin de gönderdikleri videolu teşekkür mesajı yayınladı.

İşte öğrencilerin anketi ile belirlenen gazete ve televizyon dünyasının isimleri;

Ece Üner - SHOW TV

Yılın En İyi Kadın TV Haber Sunucusu

Cem Öğretir - ATV

Yılın En İyi Erkek TV Haber Sunucusu

Ortak Gelecek/ Ilgaz Gürsoy - NTV

Yılın En İyi TV Çevre Programı

Elif Akkuş - TRT

Yılın En İyi TV Kadın Muhabiri

Emre Kol - TGRT

Yılın En İyi TV Erkek Muhabiri

Didem Arslan Yılmaz- HABERTÜRK

Yılın En İyi TV Tartışma Programı

Nuh Albayrak - STAR GAZETESİ

Yılın En İyi Köşe Yazarı

Bünyamin Aygün - MİLLİYET

Yılın En Başarılı Erkek Gazete Muhabiri

Ayşegül Usta - HÜRRİYET

Yılın En Başarılı Kadın Gazete Muhabiri

Berfu Güven - NTV

Yılın En Başarılı Kadın Ekonomi Programcısı

Sadi Özdemir 24 TV

Yılın En Başarılı Erkek Ekonomi Programcısı

Seda Tabak - SABAH

Yılın En Başarılı Kadın Ekonomi Gazetecisi

Necmettin BATIREL - Türkiye Gazetesi

Yılın En Başarılı Erkek Ekonomi Gazetecisi

Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı

Yılın Kahraman Muhabiri

Setenay Cankat - ASPOR

Yılın En İyi Kadın Spor Programcısı

Ercan Taner - TRT

Yılın En İyi Erkek Spor Programcısı

Beyaz Futbol-BEYAZ TV

Yılın En İyi TV Spor Programı

Tatlı Sert/ Müge Anlı ATV

Yılın En İyi TV Gündüz Kuşağı Programı

ÖZEL ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

Avni Özgürel

Meslek Onur Ödülü

Buket Aydın - KANAL D

Duyarlılık Özel Ödülü

Gökhan Karakaş - Milliyet

Çevre Özel Ödülü

Nazlı Çelik - Star

Meslekte 20. Yıl Özel Ödülü