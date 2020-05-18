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8 yaşındaki Cemre Nur’un yardımına zabıta koştu

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıda araç bulamayan 8 yaşındaki Cemre Nur ve annesi İnci Mutlu’nun imdadına Bağcılar Belediyesi zabıtaları yetişti. Ekipler, anne ve kızını araçla evlerinin kapısına kadar götürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:15
8 yaşındaki Cemre Nur’un yardımına zabıta koştu
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Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde oturan 8 yaşındaki Cemre Nur, önceki akşam ablasıyla maket yapmak istedi. Bunun için iki kardeş silikon tabancasını prize takıp beklemeye başladılar. Bir süre sonra prize takılı silikon tabancasının patlamasıyla Cemre Nur elinden yaralandı. Minik kızın sol el başparmağı ve işaret parmağında yanma meydana geldi.

İstanbul Times Haberr Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Ne otobüs ne taksi bulabildiler

Anne İnci Mutlu, yaralı kızını hızlı bir şekilde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Müşahede altına alınan Cemre Nur, geceyi hastanede geçirdi. Durumu iyi olduğu gözlenen için Cemre Nur, ertesi gün öğlen saatlerinde taburcu edildi. Evlerine gitmek için dışarı çıkan anne ve kızı sokağa çıkma yasağı nedeniyle ne otobüs, ne minibüs ne de taksi bulabildi.

Evlerine kadar bırakıldılar

Yarım saat bekleyen anne İnci Mutlu’nun aklına zabıtadan yardım istemek geldi. Bağcılar Belediyesi’ni telefonla arayarak durumunu anlatan Mutlu’nun yardımına Zabıta Müdürlüğü ekipleri kısa sürede koştu. Hastaneden alınan anne ve yaralı kızı Güneşli Mahallesi’ndeki evine kadar bırakıldı.

Hiç umudum yoktu

Zor anlarında zabıta ekiplerinin kendilerine el uzatmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden anne Mutlu, “Evimiz yürüme mesafesinde değildi. Öyle olsaydı rahatlıkla yürüyebilirdim. Paramız vardı ama taksi yoktu. Aklıma belediyeyi arayıp yardım istemek geldi. Hiç umudum yoktu ama ‘siz merak etmeyin hemen geliyoruz’ dediklerinde çok mutlu oldum. Bu hizmeti bize sağlayan başkanımız Lokman Çağırıcı’ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bebek hastaneye ulaştırıldı

Öte yandan Yıldıztepe Mahallesi Şehit Kaan Yılmaz Caddesi’nde oturan bir ilçe sakininin isteği üzerine acil aşı olması gereken bebeği zabıta araçlarıyla Bahçelievler’de özel bir hastaneye ulaştırıldı.

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