2. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu

Bağcılar Belediyesi’nin Türkiye’nin önde gelen radyocularını ödüllendirildiği “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’nin bu yıl ikincisi düzenlendi. 1 milyon 286 bin kişinin ‘www.engelsizmikrofon.org’ internet sitesi üzerinden kullandığı oyla başarılı bulunan radyocuların ödüllendirilmesi için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleştirilen programa iş, sanat, siyaset ve medya dünyasından tanınmış isimler iştirak etti. Radyocu Onur Sakar ile haber sunucusu Hilal Ergenekon’un sunduğu gecede hayatını kaybeden radyocular için vefa videosu yayınlandı.

Yarışmaya gösterilen ilgiden memnun kaldığını belirten Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Geçen yıl 568 bin oy kullanılırken bu yıl bu sayı 1 milyonu aştı. Bu kadar oy kullanılacağını düşünmüyordum. Bu projenin katlanarak artacağına ve Türkiye’nin en önemli törenlerden biri olacağına inanıyorum” dedi. AK Part İlçe Başkanı İsmet Öztürk ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç da radyocuları tebrik etti.

Radyoculara imreniyorum

Bağcılar’da herkese ve her kesime hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Bugün engelli kardeşlerimizle beraber çok güzel ve farklı bir programda birlikteyiz. Bu programı çalışmaların taçlandığı bir etkinlik olarak görüyoruz. İlk üçe giren radyocu dostlarımızı bizim engelli radyo dinleyicilerimizin oylarıyla beraber enlerini seçmiş olduk. 1 milyon 300 bine yakın oy kullanıldı. Bu da şunu gösteriyor ki program amacına ulaşmıştır. Güzel bir sonuç ve güzel bir katılım oldu. Ben ödül alan ve programa katılan herkese teşekkür ediyorum. Radyo aşkınız hiç bitmesin" diye konuştu. Radyoculara imrendiğini de sözlerine ekleyen Çağırıcı, “İnsan sahnede olduğu zaman mimikleriyle kendini sevdirebiliyor veya farklı şekilde programlarını birçok insana aksedebiliyor ama radyocular ekran arkasındalar ve görünmeden kendilerini sevdiriyorlar” dedi.

Türk Halk Müziği’ne önem verin

Heyecan dolu coşkulu dakikaların yaşandığı etkinlikte Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş ve Metin Şentürk söyledikleri şarkılarla geceye renk kattı. Radyoculara sitemi olduğunu dile getiren Muazzez Ersoy, “Burada bulunmak büyük bir mutluluk. Allah, kardeşlerimizin sesiyle yüreğimizin ısındığı büyük bir zevkle dinlediğimiz radyolarımızın eksikliğini göstermesin.

Ama bizim öz müziğimiz olan Türk sanat müziği ve Türk halk müziğine sanki üvey evlat muamelesi yapılıyor. Biraz daha önem verirseniz sevinirim” dedi. Sanatçı Mustafa Topaloğlu, İbrahim Sadri, Ahmet Selçuk İlkan ve oyuncu Turgay Tanülkü de engellilerle birlikte bol bol fotoğraf çekildi. Gecenin ilerleyen dakikalarında engellilerden oluşan jürinin seçtiği radyo ve radyoculara ödülleri takdim edildi.

İşte ödül alan radyo, radyocu ve radyo programları:

1- ENGELSİZ MİKROFON ONUR ÖDÜLÜ

TRT İSTANBUL RADYOSU

2- ENGELSİZ MİKROFON SAYGI ÖDÜLÜ

İBRAHİM ERKAL – (Eşi Filiz Erkal aldı)

3- YILIN EN İYİ YABANCI MÜZİK RADYOSU

POWER FM

4- YILIN EN İYİ HABER RADYOSU

HABERTÜRK

5- ENGELSİZ MİKROFON JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

ÖMÜR SABUNCUOĞLU

SALİH KEÇECİ

ASİYE ACAR

TURGAY TANÜLKÜ

CENK SARIKAYA – RADYO TRAFİK

HİLAL ÖZGANİ – RADYO D

UMUT ÖZTÜRK - RADYO

KARADENİZ FM - EMRULLAH GÜL

POLİS RADYOSU - MURAT KAZANASMAZ

6- ENGELSİZ MİKROFON MESLEK ÖZEL ÖDÜLLERİ

AFRİKALI ALİ – KRAL FM

CEM ARSLAN – BEST FM

HOPDEDİK AYHAN – RADYO TURKUVAZ

KADİR ÇETİN – NUMBER 1 FM

7- YILIN EN İYİ ULUSAL RADYOSU

BEST FM – CEM ARSLAN

8- YILIN EN İYİ RADYO KONUK PROGRAMI

BANU KARAKUŞ – TRT FM

9- ENGELSİZ MİKROFON RADYOYA DEĞER KATANLAR ÖDÜLLERİ

ALİ BABA – İSTANBULUN SESİ RADYOSU

SARI ŞEKER SEMA – RADYO D

YALÇIN ALACA – CRI TÜRK

KANKİ CANBAZ – KRAL FM

GÖNÜL DOSTU ŞENER – KRAL FM

ADA VAPURU ŞAKİR

İBRAHİM SADRİ -ATV

HABİL CEYHAN

MEHMET ERCAN – TRT FM

AYHAN METİN – YILDIRAY ÇINAR – METEOROLOJİNİN SESİ RADYOSU

10- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN RADYOSU

ALEM FM

11- YILIN EN İYİ ERKEK RADYO PROGRAMCISI

POLAT LABAR – RADYO D

12- YILIN EN İYİ POP MÜZİK RADYOSU

SÜPER FM – DUYGU ATAKAN

13- YILIN EN İYİ ŞİİR EDEBİYAT PROGRAMI

TALHA BORA ÖGE – RADYO 7

14- YILIN EN İYİ KONUŞAN RADYOSU

SHOW RADYO HAKAN DEMİR

15- YILIN EN İYİ TEMATİK RADYOSU

RADYO ALATURKA – KEREM ALBAYRAK

16- YILIN EN İYİ RADYO SHOW PROGRAMI

SERDAR GÖKALP – ALEM FM

17- YILIN EN İYİ ARABESK RADYOSU

KRAL FM

18- YILIN EN İYİ RADYO HABER PROGRAMI

MEHMET CAN – RADYO 7

19- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN RADYO PROGRAMCISI

BAY DAMAR ERSİN – RADYO 2000

20- YILIN EN İYİ HALK MÜZİĞİ RADYOSU

MEDYA FM

21- YILIN EN İYİ KADIN RADYO PROGRAMCISI

EFTALYA – RADYO D

22- YILIN EN İYİ RADYO SPOR PROGRAMI

MEHMET AYAN – LİG RADYO – HALUK KESİM

23- YILIN EN İYİ SPOR RADYOSU

RADYO SPOR

24- ENGELSİZ MİKROFON RADYO DOSTU ÖDÜLÜ

CAN BATMAZ – ANT MEDYA