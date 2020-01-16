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Ataşehir’de Yarıyıl Tatili Çok Güzel Geçecek

Ataşehir Belediyesi çocukların ve gençlerin sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili için ilgi duyacağı ve keyif alacağı birbirinden farklı atölyeler ve tiyatro programı hazırladı.

Ataşehir’de Yarıyıl Tatili Çok Güzel Geçecek

Ataşehir Belediyesi çocukların ve gençlerin sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili için ilgi duyacağı ve keyif alacağı birbirinden farklı atölyeler ve tiyatro programı hazırladı.

haber 2
haber 2
16 Ocak 2020 Perşembe 14:01
Ataşehir’de Yarıyıl Tatili Çok Güzel Geçecek

Yarıyıl tatili boyunca çocukların ve ailelerinin birlikte katılacağı etkinlikler; Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi, ATAMEM, Yenisahra ATAMEM ve Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşecek.

 

Sömestr Şenliğinde yapılacak olan atölye çalışmaları 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında günde iki seans olarak düzenlenecek. Her yaştan çocuk için farklı gün ve saatlerde gerçekleşecek etkinlikler ücretsiz olacak.

 

İki hafta sürecek programda; doğal üretimle sağlıklı bir yaşamı aşılayan çalışmaların yapılacağı  “Bilim Atölyeleri”, çocukların mutfakta hem eğlenecekleri hem de hayal güçlerini geliştirecekleri “Gastronomi Atölyeleri”, kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda dikiş ile tanışıp, üretim yapacakları “Beceri Atölyeleri”, bedensel gelişimini destekleyen “Spor Atölyeleri”, hayal dünyalarını kâğıtlara dökecekleri “Sanat Atölyeleri” ve doğa sevgisini kazanacağı “Tarım Atölyeleri” olacak.

 

Atölyeler sayesinde çocuklar hem tatillerini keyifli geçirecekler hem de sanatla, bilimle, sporla iç içe verimli aktiviteler yapacak. Aynı zamanda kişilik ve özgüvenleri de bu sayede gelişim gösterecek.

 

Bilim, Sanat, Gastronomi, Sinema ve Fotoğrafçılık, Beceri, Spor ve Tarım Atölyelerine 04-12 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağlayabilir. 6 Ocak Pazartesi gününden itibaren atölye kayıtları için birimlere başvurabilir ya da telefonla arayarak bilgi alabilirsiniz.

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