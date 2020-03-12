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Ataşehir Belediyesi Okulları, İbadethaneleri Ve Parkları Mikrop Ve Virüslere Karşı İlaçlıyor

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de gündeminde olan corona virüsü nedeniyle Ataşehir Belediyesi önlem amaçlı dezenfekte çalışmalarını artırdı.

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12 Mart 2020 Perşembe 15:37
Ataşehir Belediyesi Okulları, İbadethaneleri Ve Parkları Mikrop Ve Virüslere Karşı İlaçlıyor
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Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan ortak alanlar; bakterilerden virüslere, böceklerden haşerelere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanıyor.

 

Ataşehir genelinde bulunan okullar, ibadethaneler, parklar, kamu kurumları ve diğer toplu kullanım alanları, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 15 günlük periyodik aralıklarla düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor.

 

Belediye ekipleri tüm dünyayı alarma geçiren corona virüsü nedeniyle rutin çalışmalarını arttırdı.

 

Öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla, ortak kullanım alanlarında hastalık yapıcı mikrop ve virüslerin yok edilmesi için düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı.

 

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında; sınıflar, tuvaletler, lavabolar, spor salonları, konferans salonları, ve yönetim odalarına kadar her bölge, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle detaylı bir şekilde ilaçlanıyor.

 

Özellikle vatandaşların gün içinde oturma, dinlenme, çocukların ise oynamak için kullandığı park ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yürütülüyor.

 

Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yaptığı tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor.

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