Radarla Hız Denetimi Gerçekleştirildi

Yapılan denetimlerde;

10.351 hız ihlali tespit edildi,

Bu ihlallerin %51’i ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, %49’u araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü,

122 araç trafikten men edildi,

7 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı,

Toplam 11.135 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)