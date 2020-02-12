banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vatandaşa Konya'da Yaşanan Şiddet ve Ölüm Olayını Sorduk
Son Dakika
Vatandaşa Konya'da Yaşanan Şiddet ve...
İşte CHP'nin İstanbul Kadrosu
Son Dakika
İşte CHP'nin İstanbul Kadrosu
Marmaray, İstanbulkart Aktarma Sistemine Dahil Edildi
Son Dakika
Marmaray, İstanbulkart Aktarma Sistemine Dahil...
İBB, Spor Tesislerini Yeniliyor
Son Dakika
İBB, Spor Tesislerini Yeniliyor

Radarla Hız Denetimi Gerçekleştirildi

Trafik kazalarının oluşumunda %40 gibi büyük bir paya sahip olan Hız İhlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla; 07-08 Şubat 2020 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı Hız Denetimleri gerçekleştirildi.

haber 1
haber 1
12 Şubat 2020 Çarşamba 14:00
Radarla Hız Denetimi Gerçekleştirildi
banner171

Yapılan denetimlerde;

  • 10.351 hız ihlali tespit edildi,
  • Bu ihlallerin %51’i ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, %49’u araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü,
  • 122 araç trafikten men edildi,
  • 7 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı,
  • Toplam 11.135 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner 

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya Selçuk Üniversitesinde intihar girişimi
Konya Selçuk Üniversitesinde intihar girişimi
Başkası laf, Ak Parti icraat yapıyor
Başkası laf, Ak Parti icraat yapıyor
Başbakan Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Clinton'ı kabulü
Başbakan Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Clinton'ı kabulü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuştu
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesintisi

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169